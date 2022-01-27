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Здоровье27 января 2022 6:46

Стало известно, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад

Вирусолог Чумаков: заболеваемость коронавирусом пойдет на спад после 10 февраля 2022
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже в феврале 2022 года

Спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже в феврале 2022 года

Фото: REUTERS

Всплеск заболеваемости коронавирусом, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", в России пойдет на спад уже в феврале 2022 года, заявил в интервью радио Sputnik вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

"Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится. Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе, - констатировал эксперт. - В России волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел".

По оценке специалиста, высокая заразность "омикрона" в конечном итоге сыграет против него – очень быстрое распространение приведет к быстрому образованию иммунной прослойки, необходимой для снижения заболеваемости.

Как ранее писал сайт kp.ru, Петр Чумаков заявил, что срок карантина по коронавирусу сократили в два раза, с 14 до 7 дней, из-за свойств омикрон-штамма коронавируса. Напомним, правительство России приняло решение сократить сроки пребывания на карантине для тех, кто контактировал с людьми, зараженными коронавирусом.

Пандемия коронавируса в планетарном масштабе должна завершиться в 2022 году. Такой прогноз озвучил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.