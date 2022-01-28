Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Байденом

Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил с Джо Байденом вопросы деэскалации и финансовую поддержку Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером в четверг, 27 января, пообщался по телефону со своим американским коллегой Джозефом Байденом. По его словам, беседа была долгой – обсуждались главные для Незалежной темы дня: вопросы деэскалации ситуации, военная помощь и продолжение финансовой поддержки Киева.

«Обсудили недавние дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за постоянную военную помощь. Также обсуждалась возможность финансовой поддержки Украины», - написал Зеленский по-английски на своей странице в Twitter.

Как рассказывал сайт kp.ru, три дня назад в Киеве приземлился самолет со второй партией дополнительной военной помощи Украине от Соединенных Штатов, на его борту – более 80 тонн вооружений. За день до этого в страну поступила первая партия: около 90 тонн летального оружия из США.

В Пентагоне заявили, что Вашингтон готовит к отправке новый пакет военной помощи, куда будут входить как оборонительные, так и наступательные средства».

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