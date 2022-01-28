Пентагон: США подготовили для Украины новый пакет военной помощи

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американцы продолжают накачивать Украину оружием. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам на брифинге в четверг, 28 января, что Вашингтон готовит к отправке новый пакет военной помощи, куда будут входить как оборонительные, так и наступательные средства».

«Мы сейчас готовим новый пакет помощи. В него будут входить как оборонительные, так и наступательные средства», - сказал официальный представитель Минобороны США.

Джон Кирби добавил, что не станет уточнять, какое именно вооружение Штаты намерены отправить украинской армии. Сообщил только, что речь идет о «летальных и нелетальных» средствах, и что Вашингтон сделает «все необходимое», чтобы ускорить доставку этой военной помощи.

Как писал сайт kp.ru, ранее в США подтвердил планы передать Киеву пять вертолетов российского производства Ми-17, которые изначально предназначались для Афганистана.

К слову, корреспондент «КП» разбирался, кто на самом деле готовится к войне на Украине. Он уверен, что сопоставив «приметы надвигающегося Армагеддона», можно легко понять, почему в России все удивлены предстоящем «вторжением», а в Киеве ждут – не дождутся.

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