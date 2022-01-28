Лавров заявил, что Россия делает немало для возобновления работы "КП-Беларусь"

Сергей Лавров Фото: Кадр видео

Россия прилагает немало усилий ля возобновления работы "КП-Беларусь", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью сразу четырем российским радиостанциям: "Комсомольской правде", "Sputnik", "Эхо Москвы" и "Говорит Москва".

"Мы выражали озабоченность по поводу того, что происходило с корпунктом КП. Но там речь идет о гражданах Беларуси. Мы сделали немало для того, чтобы белорусские власти проявили понимание сложившейся ситуации. И сейчас у них такая позиция - они готовы открыть любой корпункт, но пусть это будут сотрудники, которые будут гражданами РФ", - подчеркнул Лавров.

По его словам, такая просьба властей Белоруссии не является запредельной.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию интервью.

Напомним, главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин в эфире программы "Утренний Мардан" на Радио "Комсомольская правда" прокомментировал блокировку белорусской "Комсомолоки", отметив, что журналистам стало очень сложно работать в Минске. Главред пояснил, что такая реакция министерства последовала после небольшой заметки, в которой, как он отметил, ничего страшного не было.

Как писал сайт kp.ru, доступ к информационному ресурсу был ограничен в конце сентября 2021 года на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".