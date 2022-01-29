В Госдуме объяснили, почему необходим закон об обороте криптовалюты в России

Самая известная на сегодняшний день валюта и родоначальник всего направления – биткоин. Фото: DPA/TASS

Какие-то фрагменты и наброски закона об обороте криптовалюты в российском парламента могут начать обсуждать уже в весеннюю сессию, рассказал глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников в интервью обозревателю KP.RU Александру Гамову.

Крашенинников уточнил, что закон необходим, так как миллионы россиян владеют криптовалютой, следовательно, эту сферу нужно регулировать, как и любые другие имущественные вопросы. Однако к настоящему времени нет единой позиции касательно определений.

"Имеется проект, который устанавливает возможность налогообложения этой "условной валюты", назовем это так. Соответственно, у нас возникает вопрос – а что мы предлагаем облагать налогами? Есть такой объект? Нам отвечают – вроде как есть, потому что идут операции какие-то, она - эта "условная валюта" - сколько-то стоит, - рассказал народный избранник. - Мы говорим – ну, так давайте напишем правовым языком, что это - такой-то юридический объект, с такими-то характеристиками, с такими-то ограничениями, если они необходимы. Нам говорят, что - нет, такого объекта нет! А мы говорим – а что вы тогда хотите налогом-то облагать?".

По его словам, возможны и ограничения, как и в других сферах. Например, существуют ограничения оборота алкоголя и продажи лекарств.

"Мы видим, что отношения эти есть. Вот почему и государство - в лице законодателя - должно как-то, соответствующим образом, на это реагировать", - констатировал Крашенинников.

Как ранее писал сайт kp.ru, Банк России предлагает полностью запретить выпуска, майнинг и оборот криптовалют на территории страны.

В частности, регулятор предлагает ввести запрет на организацию выпуска и выпуск, организацию обращения криптовалюты, на вложения финансовых организаций в криптовалюты, а также на использование российских финансовых посредников для осуществления операций с криптовалютами и на майнинг.

Минфин РФ не согласно с такой позицией. Ведомство направило на рассмотрение правительства концепцию регулирования рынка криптовалют, которая не предусматривает полного запрета.