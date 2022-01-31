Умерла Ольга Галицкая, журналист и кинокритик Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Умерла Ольга Галицкая - журналист. одна из самых известных российских кинокритиков, член Гильдии киноведов и кинокритиков. Об этом на ее странице в Facebook сообщают ее друзья в ночь на 31 января.

Как пишет "Лента.ру", по неподтвержденным данным, причиной смерти стал инсульт, развившийся на фоне коронавирусной инфекции. Известно, что ее госпитализировали 28 января с пневмонией.

В этот же день на 93-м году жизни умерла режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова. Печальную новость сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Кроме того, 30 января скончался легендарный артист Леонид Куравлев. Последние дни своей жизни актер провел в хосписе, куда был переведен из больницы №40 в Коммунарке. Советский и российский актер Леонид Куравлев будет похоронен на Троекуровском кладбище 1 февраля.