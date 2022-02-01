В Киев прибыл пятый самолет с 84 тоннами военной помощи из США

В Киев прибыл пятый самолет с военной помощью из США Фото: REUTERS

Поздним вечером накануне в Киеве приземлился уже пятый самолет с военной помощью Украине из США, на его борту в Незалежную было доставлено 84 тонны боеприпасов. Об этом в ночь на вторник, 1 февраля, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

«Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов различного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонного вооружения от наших друзей из США!» - написал по-английски глава Минобороны Украины на своей странице в Twitter, проиллюстрировав сообщение снимком ящиков со снарядами.

Четвертая партия американского оружия была доставлена в Киев 28 января. Напомним, как писал сайт kp.ru, первая партия дополнительной военной помощи Украине от Соединенных Штатов – около 90 тонн летального оружия – поступила в страну 22 января. Позже в Пентагоне заявили, что Вашингтон готовит к отправке новый пакет военной помощи, куда будут входить как оборонительные, так и наступательные средства».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Британцы поставили Киеву противотанковые ракеты «следующего поколения»: Рассказываем, что это за оружие

Украинские военные и гражданские гадают, где найдут применение полученным ПТРК (подробности).