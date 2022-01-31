Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выполнение минских соглашений «означает уничтожение» Украины, об этом в интервью агентству Associated Press заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов. Он считает, что Запад не должен принуждать Киев выполнять условия Минских договоренностей, потому что это, по его словам, приведет к нестабильности ситуации в стране.

«Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны. Они были подписаны под дулом российского пистолета, а Германия и Франция наблюдали за этим, и уже тогда всем здравомыслящим людям было ясно, что эти документы невозможно реализовать», - заявил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что нужно начать переговоры о заключении нового документа, который должен вынудить Россию «отвести свои войска и танки» от границы, а в случае гипотетического «вторжения» за Украину, по его мнению, готовы сражаться до 2,5 миллиона человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее полпред России в трехсторонней Контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе Борис Грызлов сказал, что Киев демонстрирует нескрываемый саботаж минского переговорного процесса.

Между тем, глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Украина обязана соблюдать Минские соглашения. Как подчеркнул министр, никакого «плана «Б» в этом вопросе у Киева быть не может.

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