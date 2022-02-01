Стоимость газа из России для Молдавии снизится до 563 долларов в феврале 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость российского газа для Молдавии будет понижена в феврале 2022 года с 686,9 долларов до 563 долларов за тысячу кубометров. Такое заявление во вторник, 1 февраля, сделал председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 долларов за 1 тыс. куб. м», - написал глава компании в своем Telegram-канале во вторник.

Как отметил Чебан, снижение стоимости позволит предприятию компенсировать часть «отрицательных финансовых отклонений», которые сегодняшний день составляет более 2 млрд леев (более 111 млн долларов).

Напомним, ранее «Газпром» сообщил о прекращении поставок голубого топлива в Молдавию, если Кишинев не внесет необходимые платежи до 20 января текущего года. В назначенный день, в Молдавии из-за газового кризиса на 60 дней ввели режим чрезвычайного положения, а компания «Молдовагаз» полностью погасила задолженность перед российской компанией за текущие поставки газа. Тем не менее премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что письмо российского холдинга властям Молдавии с требованием погасить оставшийся долг за поставки газа расценивается правительством республики как недружественный жест.