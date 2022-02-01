Путин заявил, что США и НАТО лишают Россию возможности выбирать способ обеспечения безопасности

Путин заявил, что США и НАТО хотят лишить Россию возможности выбирать способы обеспечения безопасности. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО хотят лишить Россию возможности свободного выбора способов обеспечения безопасности.

Об этом Путин сказал во вторник 1 февраля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после их встречи в Москве.

Путин заявил, что Соединенные Штаты фактически проигнорировали принципиальные российские озабоченности в сфере обеспечения безопасности.

"Внимательно анализируем полученный от США ответ по гарантиям безопасности, но уже сейчас могу сказать, что принципиальные российские озабоченности проигнорированы. А именно: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных вооружений вблизи российских городов, возврат военной инфраструктуры блока в Европе к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия - НАТО", - сказал российский президент.

Владимир Путин отметил, что США апеллируют к праву на свободный выбор обеспечения безопасности, но в то же время игнорируют необходимость не допускать укрепления чьей-либо безопасности за счет других.

"США ссылаются на свободный выбор обеспечения безопасности. Но дело лишь не только в том, чтобы кому-то предоставить право. Это лишь одна часть. Вторая говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей-либо безопасности за счет других", - сказал президент России.

Ранее сообщалось, что 1 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.