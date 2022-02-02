Госдолг США впервые превысил 30 триллионов долларов

Государственный долг США впервые в истории превысил 30 триллионов долларов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил 30 триллионов долларов. Об этом «рекорде» свидетельствуют цифры, обнародованные во вторник Минфином США. В графе «совокупный государственный долг» финансовое ведомство указало сумму в 30,012 триллиона долларов.

Газета New York Times со ссылкой на финансовых экспертов отмечает, что такая сумма госдолга США была достигнута на несколько лет раньше, чем прогнозировали специалисты, в первую очередь, из-за «триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, включая пять триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры поддержки малого бизнеса и стимулирующие выплаты».

Между тем, по мнению американских экспертов, огромный национальный долг не говорит о «катастрофе», поскольку экономика страны демонстрирует рост, а базовая процентная ставка остаётся на низком уровне 0 – 0,25%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года президент Джо Байден подписал закон об увеличении потолка госдолга США до 31,4 триллиона долларов.

К слову, ранее «КП» рассказывала, что у США госдолг в два раза больше ВВП. Причем чем богаче страна, тем больше она занимает у других, а среди кредиторов подчас оказываются беднейшие государства или страны, которые принято относить к развивающимся.