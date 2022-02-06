Эпидемиолог Роспотребнадзора Руженцова раскрыла влияние "омикрона" на детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о влиянии "омикрона" на детей.

По ее словам, у большинства несовершеннолетних, по предварительным наблюдениям, данный штамм коронавируса переносится без последствий для организма. Об этом она заявила ТАСС.

При этом, специалист отметила, что у некоторых пациентов после перенесенного заболевания сохраняется утомляемость и головные боли.

Руженцова ранее уже рассказывала про "омикрон", в том числе о его поведении в России. По словам эксперта, россияне данный вариант инфекции могут воспринимать иначе, чем жители других стран. В частности, это обусловлено климатическими особенностями и генетическими особенностями населения.

Напомним, Минздрав РФ принял решение о регистрации вакцины "Гам-Ковид-Вак М" для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-17 лет включительно.