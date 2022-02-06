Захарова предупредила, что новые шаги против российских СМИ дорого обойдутся Западу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона пошла на ответные меры в отношении германской медиакомпании Deutsche Welle после запрета вещания телеканала RT DE в Германии, чтобы показать, что следующие шаги в этом направлении дорого обойдутся.

- Мы отвечаем, нас научили, мы делаем это, чтобы показать, что следующие шаги в этом направлении им дорого обойдутся, - сказала дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Также в своем Телеграм-канале она писала, что в США поддерживает немецкую медиакомпанию Deutsche Welle, поскольку она является натовской пропагандистской машиной.

Ранее сайт kp.ru писал, что российский МИД аннулировал аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Такое решение было принято в качестве ответной меры на действия немецкой комиссии по надзору за СМИ, которая запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии.