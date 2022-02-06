Большинство финнов довольны нейтральным статусом страны

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто Фото: REUTERS

Большинство жителей Финляндии довольны нейтральным статусом своей страны, более 40% граждан по-прежнему выступают против ее вступления в НАТО. Об этом заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

По его словам, «до сих пор большинство финнов довольны статус-кво» даже на фоне гипотетической «российской угрозы Украине», которая способствовала дискуссии об изменении нейтрального статуса, и сейчас «все больше» граждан страны «высказывается о членстве в НАТО».

Кроме того, как отметил глава финского МИД, в Хельсинки хотели бы, чтобы Евросоюз «делал намного больше для собственной безопасности и обороны».

«Мы в любом случае рады, что НАТО проводит политику «открытых дверей» по отношению к другим государствам, Финляндия имеет вариант вступления в НАТО, если мы этого захотим и будем технически к этому готовы», - подчеркнул Пекка Хаависто.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце января премьер Финляндии Санна Марин говорила, что на сегодняшний день власти страны возможность вступления в Североатлантический альянс не обсуждают. Ранее Пекка Хаависто тоже заявлял, что планов присоединиться к западному блоку пока нет.

21 января президент России Владимир Путин и лидер Финляндии Саули Ниинистё обсудили ситуацию вокруг Украины по телефону. Позже, 1 февраля, посольство России в Хельсинки направило главе финского МИДа послание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова по вопросам европейской безопасности.