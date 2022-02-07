Глава МИД ФРГ заявила, что Германия готова заплатить высокую экономическую цену за безопасность Украины Фото: REUTERS

Германия готова дорого заплатить за безопасность Украины. Такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на брифинге в Киеве.

«Сделаем все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации … хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнеров и прежде всего моей страны - да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идет о безопасности Украины», - заявила немецкий министр, сообщив также о подготовке «жестких мер против России», назвав их беспрецедентными, а также заявила, что они согласованы со всеми партнерами.

Напомним, ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Украина хочет получить от Германии военные корабли и систем ПВО, указав на то, что данный вопрос является одним из главных на повестке дня в переговорах двух стран. Однако в Минобороны ФРГ ответили, что политика по поставкам оружия неизменна, указав на то, что ранее немецкие власти четко заявили, что летальное оружие Украине не поставляется. Однако Германия передаст Украине мобильный госпиталь.