Байден заявил, что США не дадут запустить «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден (справа) на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Фото: REUTERS

Если Россия решит «напасть» на Украину, Соединенные Штаты не допустят запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Вторжением России будет считаться пересечение танками или военными границы Украины. Тогда «Северного потока — 2» больше не будет», - сказал нынешний хозяин Белого дома.

Когда его спросили, каким образом Штаты намерены этого добиться, если остановка проекта зависит не от них, а от ФРГ, Байден заверил, что это не проблема для США.

«Я обещаю, что мы сможем это сделать», - приводит его слова ТАСС.

Американский лидер также заявил, что Вашингтон считает Берлин «абсолютно надежным партнером».

Напомним, как писал сайт kp.ru, большой на пресс-конференции 20 января Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидают санкции, которых ранее наша страна «никогда не видела». По его словам, если Москва «совершит этот шаг», будут введены такие строгие ограничения, что это станет для России «катастрофой».

Позже он заявил, что Штаты будут считать «вторжением» России на Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы, после чего Москва Россия получит «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.

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