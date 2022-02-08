Делегация из США отправится в Европу обсуждать санкции против России

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс Фото: REUTERS

Американские власти продолжают обсуждать с европейскими партнерами и союзниками пакет санкций против России на случай пресловутой «российской агрессии» в отношении Украины. В Европу из Штатов отправляется специальная делегация, в которую войдут представители Минфина и госдепартамента США.

Об этом на брифинге в понедельник, 7 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь госдепа Нед Прайс. По его словам, речь идет о «последствиях, с которыми столкнется Москва в случае агрессии».

«Сегодня делегация США, в состав которой входят представители министерства финансов и госдепартамента, направляется в Европу для обсуждения технической координации», - цитирует заявление Неда Прайса ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что «вторжение» России на Украину исключено, у Москвы нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Между тем, официальный представитель МИД Мария Захарова накануне сказала, что публикации западных СМИ о «вторжении» на Украину свидетельствуют о подготовке реальной провокации.

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