В МИД считают, что Запад готов выдумать повод для санкций против России Фото: Иван ВИСЛОВ

В министерстве иностранных дел России считают, что Запад готов выдумать повод для очередных санкций против нашей страны. Об этом заявил замглавы МИД Александр Панкин, назвав пресловутое «нападение России на соседние страны» бредовой идеей-фикс западных политиков.

«По большому счету, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций, они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о «нападении России на соседние страны», - сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков говорил, что «вторжение» России на Украину исключено, у Москвы нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Между тем, официальный представитель МИД Мария Захарова накануне сказала, что публикации западных СМИ о «вторжении» на Украину свидетельствуют о подготовке реальной провокации.

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