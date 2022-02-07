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Политика7 февраля 2022 20:30

Белый дом: «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины не будет запущен

Джен Псаки подчеркнула, что Вашингтон об этом заявлял неоднократно, и позиция США неизменна
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае эскалации ситуации вокруг Украины газопровод «Северный поток — 2» не заработает, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник, 7 февраля. Когда журналисты поинтересовались, согласится ли с этим канцлер Германии Олаф Шольц, который сейчас находится с визитом в Вашингтоне, она посоветовала корреспондентам спросить об этом у него самого.

«У всех у вас есть возможность, я уверена, задать ему самому этот вопрос, и я, конечно, не могу говорить за него. Но мы работаем с Германией над тем, чтобы убедиться в том, что «Северный поток — 2» не будет запущен, если Россия вторгнется. И эта позиция остается», - сказала официальный представитель президентской администрации.

Псаки добавила, что не станет «углубляться в частные дипломатические беседы», напомнив, что Вашингтон «много раз говорил» о том, что если Россия «вторгнется» на Украину, то трубопровод «не будет запущен».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Шольц, отвечая на вопросы журналистов о возможности остановки запуска газопровода «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг Незалежной, заявил, что «на рассмотрении находятся все варианты».

К слову, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прямо сказал, что Штаты используют этот проект как рычаг давления на Москву.