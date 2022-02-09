Немецкий телеканал «назначил» Москву столицей Украины

В титрах появилась надпись, что трансляция ведется из Москвы, а на здании слева виден украинский флаг Фото: Кадр видео

Крупнейший немецкий общественный телеканал Das Erste, освещая визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев, «слегка» перепутал и «назначил» Москву столицей Украины.

В выпуске новостей немецкие журналисты рассказывали, чего власти Незалежной хотят от ФРГ, и во время прямого включения репортера Ины Рюк с площади Независимости в центре украинской столицы в титрах красовалась надпись Live aus Moskau (прямой эфир из Москвы). Между тем, на здании слева за спиной корреспондента четко виден украинский флаг Репортаж был опубликован на портале Tagesshau во вторник, 8 февраля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава МИД Германии прибыла в Киев в понедельник. Предполагалось, что она проведет переговоры с президентом Украины, однако Владимир Зеленский отменил встречу с Анналеной Бербок. По версии журналиста CNN, причиной отмены стали не «проблемы с графиком», а недовольство позицией Берлина в отношении газопровода «Северный поток — 2» и отказом поставлять бывшей советской республике оружие.

К слову, ранее 25 января американский телеканал CNN в прямом эфире обозначил Харьков российским городом. В сюжете о ситуации вокруг Украины и военных учениях России в правом верхнем углу на протяжении 20 секунд высвечивалась надпись «Харьков, Россия», которая, по мнению редакторов CNN, обозначала возможное место проведения учений российских Вооруженных сил.

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