CNN: Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с приехавшей накануне в Киев министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за позиции Берлина в отношении газопровода «Северный поток — 2» и отказа поставлять Незалежной оружие. По крайней мере, так утверждает журналист телеканала CNN Джейк Таппер со ссылкой на неназванный «источник, близкий к украинскому правительству».

На своей странице в Twitter он сообщил, что, по словам источника, отмена встречи связана с тем, что глава МИД ФРГ отказалась заявить, «что Германия откажется от газопровода «Северный поток — 2» даже в случае вторжения России». Это дословно. Вероятно, имелось в виду «даже если никакого «вторжения» России не будет».

Кроме того, как сказал анонимный собеседник корреспонденту CNN, вторая причина решения Зеленского – нежелание Берлина предоставить Киеву «прямо или косвенно» какую-либо военную помощь.

«Официально это было описано как ошибка при составлении графика, однако это было не так — это было намеренно, сказал мне источник», - написал журналист.

Собеседник Таппера также заявил, что «многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее как союзника России, чем как союзника Запада».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, который сейчас находится с визитом в США, объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине летальное оружие. К слову, Берлин все же предоставит Киеву военную помощь. Пять тысяч касок.

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