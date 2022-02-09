SANA: В результате удара авиации Израиля погиб сирийский военнослужащий

Факт ракетного удара по Сирии подтвердили и в Израиле Фото: REUTERS

В результате воздушных ударов авиации Израиля по Дамаску минувшей ночью погиб по меньшей мере один сирийский военнослужащий, еще как минимум пятеро военных армии САР получили ранения различной степени тяжести. Об этом под утро в среду сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.со ссылкой на военный источник.

По данным издания, в ответ на атаку средства противовоздушной обороны (ПВО) страны открыли огонь по воздушным целям в небе над столицей. Отмечается, что в результате удара был нанесен материальный урон.

Тем временем в Израиле подтвердили факт ракетного удара по Сирии, однако израильтяне утверждают, что первым ракету выпустил Дамаск.

«В ответ на зенитную ракету, выпущенную ранее из Сирии, мы нанесли удар по батареям «земля – воздух» в Сирии, включая радары и зенитные установки», - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы армии Израиля в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на среду, 9 февраля, сирийским зенитчикам снова пришлось отражать воздушную атаку на Дамаск. Жители сирийской столицы говорили, что слышали грохот взрывов. Какие именно объекты подверглись обстрелу, тогда не сообщалось.

Стоит отметить, что такие ночные налеты в Сирии – не редкость, местным зенитчикам регулярно приходится отражать, и нередко удары с воздуха наносит авиация Израиля. Например, в начале сентября прошлого года истребители израильских ВВС выпустили 24 ракеты по целям на территории Сирии. Тогда сирийские ПВО уничтожили 21 ракету комплексами «Бук» и «Панцирь» российского производства. Позже, в конце сентября, российский «Панцирь-С» сбил дрон боевиков, нацеленный на авиабазу Хмеймим.