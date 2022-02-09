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Здоровье9 февраля 2022 5:01

Врач Алексей Водовозов назвал отличие мутаций «омикрона» от «уханьского» коронавируса

Первоначальный вариант после двух – трех передач от человека к человеку приобретал в среднем одну мутацию
Авторы (2):
Анна ДОБРЮХА
Анна ДОБРЮХА
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Врач назвал отличие мутаций «омикрона» от «уханьского» коронавируса

Врач назвал отличие мутаций «омикрона» от «уханьского» коронавируса

Фото: REUTERS

Врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов на своей лекции, приуроченной к Дню науки, рассказал очень много интересного о коронавирусе. В частности, назвал отличие мутаций штамма «омикрон» от изначального – «уханьского».

Специалист напомнил, что в Африке идут параллельно две эпидемии: ковида и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

«По последним данным из той же ЮАР, у пациентов с ВИЧ удалось обнаружить до 20-25 мутаций на человека. Это огромная цифра!» - отметил эксперт.

«Для сравнения: уханьский вариант SARS-CoV-2 приобретал одну мутацию в среднем после двух – трех передач от человека к человеку», - рассказал Алексей Водовозов.

По его словам, один только этот факт дает представление, насколько далеко ушел в своей эволюции «омикрон». Между тем, даже «классический» омикрон-штамм ВА.1 и ВА.2 довольно сильно отличаются друг от друга генетически: в частности, у них, как уточнил эксперт, разные мутации в S-белке, из которого состоят шипы короны.

«На практике это означает: не исключено, что мы можем заражаться ВА.2 уже после того, как переболели ВА.1», - добавил Водовозов.

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