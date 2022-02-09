Япония заявила о готовности поставлять СПГ в ЕС при эскалации на Украине

Японские власти заявили о готовности поставлять СПГ в ЕС при эскалации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японские власти заявили о готовности поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в страны Европы при эскалации на Украине. Об этом сообщило местное агентство Kyodo, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

Уточняется, что официальное заявление по данному вопросу будет сделано сегодня, 9 февраля 2022 года.

Дополнительной информации о поставках — условия, объемы и сроки — пока нет. Кроме того, не уточняется, будет ли Япония поставлять топливо из собственных ресурсов или перенаправит часть закупленных ею объемов из третьих стран.

Ранее появилась информация, что Япония получила уведомление от России о грядущих ракетных учениях в районе южной части Курильских островов. Маневры будут проходить с 7 февраля 2022 года. Как уточнила газета Sankei со ссылкой на источники в японском правительстве учения пройдут в зоне к востоку от Хоккайдо, включающей Курилы и пролив Лаперуза. Маневры будут проходить в течение февраля, с перерывами.

Позже генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что японский кабмин выразил протест из-за учений. Он назвал действия России неприемлемыми.