Путин не планирует посещение военных учений России и Белорусси Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не планирует посещать совместные военные учения РФ и Белоруссии «Союзная решимость».

«Нет, у президента в планах нет», – сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков оценил маневры как очень серьезные, отметив, что учения двух стран могут быть и более масштабными. Нынешняя ситуация, в которой оказались Россия и Белоруссии, вынуждает реагировать на угрозы, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля 2022 года, для участия в них в Белоруссию переброшены российские войска.

Госдеп США назвал учения России в Белоруссии «опасной демонстрацией силы», в то время как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что совместные военные учения с Россией не ведут к обострению обстановки. Подробности на kp.ru.