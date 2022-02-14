Пятый канал: Медики диагностировали очаги воспаления в головном мозге у Владимира Жириновского

Владимир Жириновский находится в больнице с коронавирусом Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в больнице. Он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. В больнице рассказали о состоянии политика.

По данным источников Пятого канала, врачи оценивают состояние пациента как тяжелое. Сообщается, что у политика "обнаружены воспалительные процессы в головном мозге".

Пятый канал сообщает: "Он находится на высокопоточном ИВЛ в специальном вип-отделении Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента РФ".

Тем временем в Минздраве отмечают, что состояние пациента, госпитализированного с «омикроном» - стабильное.

- Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь, - уточняют в ведомстве.

Стоит отметить, что сейчас появляется очень много новостей вокруг состояния политика и часто сообщения даже близко не отражают реального положения дел.

Российская политическая партия ЛДПР обратилась в правоохранительные органы с призывом найти и наказать лиц, которые распространяют слухи о смерти лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.

- Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем: это — ложь! - цитирует "Известия" сообщения партии.

Кстати, в ЦКБ Управления делами Президента России продолжают лечение не только Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. Они были госпитализированы на минувшей неделе.

В Кремле в курсе болезней лидеров политических партий, сообщает ФАН.