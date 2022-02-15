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Политика15 февраля 2022 14:49

Путин заявил, что Германия должна быть благодарна Шредеру за дешевый российский газ

Владимир Путин рассказал, кому Германия должна быть благодарна за дешевый газ из России
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Путин заявил, что Германия должна быть благодарна экс-канцлеру Герхарду Шредеру за дешевый газ.

Путин заявил, что Германия должна быть благодарна экс-канцлеру Герхарду Шредеру за дешевый газ.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, кому потребители в Германии должны быть благодарны за дешевый российский газ. Об этом он сказал во вторник 15 февраля во время пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Встреча Путина и Шольца продолжалась более трех часов, это был первый личный контакт российского президента и нового германского канцлера.

Путин отметил, что Германия получает газ из России в пять раз дешевле, чем по спотовым ценам. Российский президент заявил, что это заслуга экс-канцлера Герхарда Шредера и потребители газа в ФРГ должны быть благодарны ему за возможность пользоваться дешевым российским газом, который поступает в страну по "Северному потоку-1".

Ранее бывший канцлер Германии Шредер призвал не обвинять Россию в энергетическом кризисе в Европе.

Сообщалось также, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о геополитическом характере вопроса о запуске "Северного потока-2".