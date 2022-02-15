Путин заявил, что Германия должна быть благодарна Шредеру за дешевый российский газ

Путин заявил, что Германия должна быть благодарна экс-канцлеру Герхарду Шредеру за дешевый газ. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, кому потребители в Германии должны быть благодарны за дешевый российский газ. Об этом он сказал во вторник 15 февраля во время пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Встреча Путина и Шольца продолжалась более трех часов, это был первый личный контакт российского президента и нового германского канцлера.

Путин отметил, что Германия получает газ из России в пять раз дешевле, чем по спотовым ценам. Российский президент заявил, что это заслуга экс-канцлера Герхарда Шредера и потребители газа в ФРГ должны быть благодарны ему за возможность пользоваться дешевым российским газом, который поступает в страну по "Северному потоку-1".

Ранее бывший канцлер Германии Шредер призвал не обвинять Россию в энергетическом кризисе в Европе.

Сообщалось также, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о геополитическом характере вопроса о запуске "Северного потока-2".