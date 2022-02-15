Канцлер ФРГ Шольц заявил, что RT DE не подал заявку на вещание в Германии

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что RT DE не подавал заявку на вещание на территории Германии. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что канал RT DE не подавал заявку на вещание на территории страны. Такое заявление Шольц сделал во вторник 15 февраля на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Журналисты попросили Шольца прокомментировать возможность урегулирования ситуации с запретом на вещание этого канала в ФРГ.

«Это правовое государство, нужно подавать заявки. Они пока ещё не были поданы, Их будут обрабатывать соответствующие ведомства и структуры в соответствии существующими и действующими законами, на которые могут ссылаться все», - сказал Шольц.

В RT отреагировали на ситуацию: «Немецкий медиарегулятор MABB неоднократно прямым текстом писал, что RT DE не сможет получить лицензию в Германии из-за близости к государству. Канал, получив сербскую лицензию, вещает из Москвы в соответствии с Европейской конвенцией по трансграничному телевидению. Но об этом Германия предпочитает вообще не упоминать».

Ранее сообщалось, что немецкая комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия нужной лицензии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с RT DE в Германии посягательством на свободу слова.

RT DE считает решение регулятора неправомерным и обратился в суд Берлина с требованием отменить запрет на вещание в Германии.

Мария Захарова Захарова пообещала зеркальный ответ России на любые меры Германии против RT DE. Подробности здесь на kp.ru.