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Политика15 февраля 2022 17:13

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что RT DE не подал заявку на вещание в Германии

Олаф Шольц прокомментировал ситуацию с запретом на вещание в Германии канала RT DE
Мария ПАВЛОВА
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Канцлер ФРГ Шольц заявил, что RT DE не подавал заявку на вещание на территории Германии.

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что RT DE не подавал заявку на вещание на территории Германии.

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что канал RT DE не подавал заявку на вещание на территории страны. Такое заявление Шольц сделал во вторник 15 февраля на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Журналисты попросили Шольца прокомментировать возможность урегулирования ситуации с запретом на вещание этого канала в ФРГ.

«Это правовое государство, нужно подавать заявки. Они пока ещё не были поданы, Их будут обрабатывать соответствующие ведомства и структуры в соответствии существующими и действующими законами, на которые могут ссылаться все», - сказал Шольц.

В RT отреагировали на ситуацию: «Немецкий медиарегулятор MABB неоднократно прямым текстом писал, что RT DE не сможет получить лицензию в Германии из-за близости к государству. Канал, получив сербскую лицензию, вещает из Москвы в соответствии с Европейской конвенцией по трансграничному телевидению. Но об этом Германия предпочитает вообще не упоминать».

Ранее сообщалось, что немецкая комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия нужной лицензии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с RT DE в Германии посягательством на свободу слова.

RT DE считает решение регулятора неправомерным и обратился в суд Берлина с требованием отменить запрет на вещание в Германии.

Мария Захарова Захарова пообещала зеркальный ответ России на любые меры Германии против RT DE. Подробности здесь на kp.ru.