Глава Минобороны Украины заявил об отсутствии намерений нападать на Донбасс и Крым Фото: ТАСС

Киев не имеет планов совершать агрессивных действий в отношении Донбасса и Крыма, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Мы не планируем никаких агрессивных действий ни на востоке, ни относительно Крыма и на других направлениях. Никаких провокаций со стороны Украины не будет, но на попытки провоцировать нас будет жесткий отпор», – сказал глава украинского Минобороны во время телемарафона ко Дню единения Украины.

Он также сообщил, что разведка страны обладает актуальными данными о перемещениях российских войск и их количестве. По его словам эти данные полностью соответствуют прогнозам Киева. Украина готова к любым сценариям, заявил Резников.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не исключать силовой операции Украины в Донбассе.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным приоритетом для страны является прекращение огня в Донбассе.

Тем временем в ЛНР сообщают о размещении Киевом более 20 танков у линии соприкосновения в Донбассе.