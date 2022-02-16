В ЛНР заявили о наращивании Украиной военного присутствия на границах с Россией и Белоруссией Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины наращивают военное присутствие на границах с Россией и Белоруссией, направляя туда дополнительные подразделения, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Как рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР на брифинге, Киев наращивает силы в Ровенской, Львовской и Ивано-Франковской областях – туда отправлены подразделения Государственной пограничной службы и Национальной полиции Украины. Кроме того, дополнительные подразделения 1-й бригады оперативного предназначения Нацгвардии размещены в Припяти.

Что касается действий в Донбассе, то здесь ВСУ развернули пункты наведения авиации, сообщил Филипоненко. По его словам, дежурным пунктам предписано сохранять режим радиомолчания до отдельного распоряжения.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не имеет планов совершать агрессивных действий в отношении Донбасса и Крыма.

Тем временем в ЛНР сообщают о размещении Киевом более 20 танков у линии соприкосновения в Донбассе.

В начале февраля 2022 Украина провела у границ Крыма учения с реактивными системами залпового огня «Ураган».