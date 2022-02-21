Запад обескуражен: первая реакция на признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США

В Вашингтоне продолжают нагнетать военную истерию и заявляют, что «Россия предпринимает действия, которые согласуются с подготовкой к вторжению на Украину. Об этом заявили CNN два анонимных источника в американской администрации. А советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан и не пытался скрываться за пеленой анонимности, продолжая кликушествовать: «Российская атака на Украину может начаться в ближайшие часы или дни». Дабы окончательно всех запугать, он добавил, что «атака будет чрезвычайно жестокой». От президента США Джо Байдена комментариев в прессу пока не утекало. Но известно, что он собирал своих советников по национальной безопасности и провел консультации по ситуации вокруг Украины.

Своими чудовищными фантазиями о якобы планируемых Москвой действиях официальный Вашингтон делится и с ООН. Постпред США при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшева Нелл Крокер направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. В нем она сообщает «достоверную информацию»: российские спецслужбы уже составили список неугодных украинцев, которых они намерены ликвидировать или отправить в концлагеря.

Германия

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, по словам его пресс-службы, донес озабоченность по поводу признания ДНР и ЛНР до российского президента в телефонном разговоре. После беседы с Владимиром Путиным канцлер сделал несколько звонков ближайшим партнерам, в т.ч. президенту Франции Макрону.

Великобритания

Бен Уоллес Фото: REUTERS

Глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что «у России нет власти над Донбассом, признанной международным правом», поэтому Великобритания не должна признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Уоллес также посчитал, что Лондону следует проигнорировать решение Госдумы РФ в поддержку суверенитета ДНР и ЛНР.

Италия

Марио Драги Фото: REUTERS

Главные итальянские телеканалы еле успевали менять бегущие строки новостей, касающихся Украины. Но такого исхода, как единогласное решение членов Совета Безопасности России поддержать ДНР и ЛНР, здесь, похоже, не ожидал никто. Спустя три часа после завершения заседания Совбеза официальные лица все еще хранили молчание. Зато вовсю событие комментировали местные политологи.

Наиболее «горячие головы» начали сеять панику, утверждая, что ЕС надо немедленно ввести «превентивные» санкции против Москвы. Мол, и запланированный на конец этой недели визит премьера Италии Марио Драги в Москву теперь теряет всякий смысл.

Более сдержанные обозреватели резонно отмечали, что среди европейских стран Италия окажется одной из наиболее пострадавших от очередной волны этих ограничений. Еще бы, добрая половина потребляемого на Апеннинах газа поступает именно из России, причем значительная его доля - как раз через территорию Украины. А один из ключевых вопросов, стоящих на повестке дня местного парламента, как назло, касается компенсации становящихся непомерными для населения и бизнеса затрат на отопление и электроэнергию.

Многие здесь полагают, что Кремль просто умело повышает ставки в геополитической игре, рассчитывая, что в Брюсселе все же одумаются и, наконец, надавят на Киев, заставив его выполнять минские договоренности.

Войны, точно, не хочет никто.

Финляндия

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто заявил, что в случае признания Россией ДНР и ЛНР Евросоюз должен реагировать сильно и единым фронтом, так как это решение Москвы «нарушит территориальную целостность Украины». По его словам, в ходе консультаций дипломатии Евросоюза еще не были приняты конкретные решения о том, какого рода и когда последует реакция ЕС. Варианты ответных действий в настоящий момент обсуждаются с другими заинтересованными сторонами, включая Соединенные Штаты.

Израиль

Бывший глава израильской разведки «Моссад», комментируя напряжение на российско-украинской границе, заявил, что еврейскому государству лучше не вмешиваться. «Лучше тихо сидеть в стороне. У нас есть склонность класть голову на плаху, когда она не была предназначена для нас. Это очень сложный и сложный международный вопрос», - сказал он. Высшее руководство страны попросило официальных лиц воздержаться от комментариев по поводу происходящего на востоке Украины.

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