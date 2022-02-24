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Экономика23 февраля 2022 22:22

Госдеп заявил о готовности США ввести санкции против любого финучреждения России

В частности, речь идет о кредитных учреждениях, обладающих активами размером в 750 миллиардов долларов
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Госдеп заявил о готовности США ввести санкции против любого финучреждения России

Госдеп заявил о готовности США ввести санкции против любого финучреждения России

Фото: REUTERS

США готовы одним "нажатием кнопки" ввести санкции против крупных банков России в связи с обострением ситуации на Украине. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

При этом он отметил, что применить такие меры американская сторона может против любого финучреждения России. В частности, речь идет о кредитных учреждениях, обладающих активами размером в 750 миллиардов долларов.

- Это половина всей российской банковской системы, - добавил Прайс во время выступления перед журналистами на брифинге.

Днем ранее Соединенные Штаты объявили о вводе санкций против ВЭБ, Промсвязьбанка (ПСБ), а также 42 их дочерних компаний. Кроме того, американская сторона отметила готовность при необходимости ввести санкции в отношении Сбера и ВТБ.

К слову, глава Сбербанка Герман Греф до этого заявлял о готовности ко всем вариантам событий в связи с обсуждением новых санкций Штатов против России.