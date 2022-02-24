Путин назвал политику США по сдерживанию России реальной угрозой существованию государства Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и их союзников, которые используют политику сдерживания России, представляют реальную угрозу существованию государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к россиянам 24 февраля.

- Для США и их союзников идет политика сдерживания России, а для нас это реальная угроза существованию государства, - сказал Путин.

В ходе своего выступления он призвал украинских военнослужащих немедленно сложить оружие и идти домой и объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер отметил, что такого решения требуют обстоятельства.

До этого российский лидер называл очень опасным "бесконечное" расширение НАТО на восток. Также он напомнил, что расширение Североатлантического альянса за счет постсоветских республик, в том числе Украины, вызывает у России серьезную озабоченность.