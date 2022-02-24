Народная милиция ЛНР призвала украинских военных сложить оружие

Официальный представитель Народной милиции ЛНР призвал украинских военных сложить оружие. Фото: кадр из видео.

Народная милиция ЛНР обратилась с призывом к украинским военнослужащим и мирным жителям, проживающим в районах, где идут боевые действия. Видеообращение официального представителя народной милиции Ивана Филипоненко опубликовано на сайте ведомства в четверг 24 февраля. В обращении отмечается, что подразделения Народной милиции ведут артиллерийский огонь по украинским военным объектам.

«24 февраля Народная милиция Луганской народной республики начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории Луганской Народной республики. Подразделения Народной милиции ведут огонь только по военным объектам, местам скопления личного состава и военной техники вооруженных сил Украины», - заявил официальный представитель народной милиции ЛНР.

В обращении сказано, что мирному населению ничего не угрожает, но на всякий случай жителей просят не покидать дома и по возможности находиться в укрытии.

«Мирному населению ничего не угрожает. Тем не менее я призываю граждан Луганской Народной Республики, проживающих в прифронтовых районах, а также жителей, находящихся на временно подконтрольной Киеву территории, не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежище, так как коварство противника не знает границ. Вы можете стать жертвой его политических амбиций», - сказано в обращении.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР призвал украинских военнослужащих сдать оружие и не выполнять приказы командования.

«Кроме того, я обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины с призывом сдать оружие, покинуть позиции и не выполнять преступные приказы киевского руководства. Только в таком случае вы сможете обеспечить себе достойную жизнь в свободном государстве», - заявил Иван Филипоненко.

С таким же заявлением выступила Народная милиция ДНР.

Ранее МЧС Украины заявило о потере контроля над двумя селами в Луганской области.

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