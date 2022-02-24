Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство на фоне российской военной операции

Зеленский призвал закрыть воздушное пространство на фоне российской спецоперации.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство на фоне российской спецоперации в Донбассе.
Об этом Зеленский написал в своем Twitter. Украинский президент также призвал к созданию «антипутинской коалиции».
«Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Создаем антипутинскую коалицию!», - написал Зеленский.
Президент Украины призвал к финансовой и военной поддержке Украины и антироссийским санкциям.
«Незамедлительные санкции, финансовая и военная поддержка Украины! Закрытие воздушного пространства!», - написал он.
В то же время ЕС призвал Россию прекратить военную операцию на Украине, а президент Белоруссии Лукашенко собирает экстренное совещание с руководством силовых ведомств в Минске.
Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь на kp.ru.