Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство на фоне российской военной операции

Зеленский призвал закрыть воздушное пространство на фоне российской спецоперации. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство на фоне российской спецоперации в Донбассе.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter. Украинский президент также призвал к созданию «антипутинской коалиции».

«Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Создаем антипутинскую коалицию!», - написал Зеленский.

Президент Украины призвал к финансовой и военной поддержке Украины и антироссийским санкциям.

«Незамедлительные санкции, финансовая и военная поддержка Украины! Закрытие воздушного пространства!», - написал он.

В то же время ЕС призвал Россию прекратить военную операцию на Украине, а президент Белоруссии Лукашенко собирает экстренное совещание с руководством силовых ведомств в Минске.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь на kp.ru.