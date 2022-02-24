Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 февраля 2022 7:08

Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство на фоне российской военной операции

Украинский президент просит Запад закрыть воздушное пространство
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Зеленский призвал закрыть воздушное пространство на фоне российской спецоперации.

Зеленский призвал закрыть воздушное пространство на фоне российской спецоперации.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство на фоне российской спецоперации в Донбассе.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter. Украинский президент также призвал к созданию «антипутинской коалиции».

«Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Создаем антипутинскую коалицию!», - написал Зеленский.

Президент Украины призвал к финансовой и военной поддержке Украины и антироссийским санкциям.

«Незамедлительные санкции, финансовая и военная поддержка Украины! Закрытие воздушного пространства!», - написал он.

В то же время ЕС призвал Россию прекратить военную операцию на Украине, а президент Белоруссии Лукашенко собирает экстренное совещание с руководством силовых ведомств в Минске.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь на kp.ru.