Депутат Верховной Рады Кива обвинил Зеленского в кровопролитии и призвал уйти в отставку

Депутат украинской Рады Илья Кива призвал Зеленского уйти в отставку, обвинив его в кровопролитии. Фото: кадр из видео.

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива потребовал отставки Зеленского, заявив, что тот виноват в кровопролитии. Видеообращение Кивы опубликовано в его Telegram-канале.

«Как гражданин Украины, как народный депутат Украины, я обращаюсь к президенту Зеленскому. Ты тот, кто виновен в сегодняшнем кровопролитии, ты тот, на чьей совести сегодня человеческие жизни, ты тот, кто привёл мою страну к войне», - заявил Кива.

Депутат считает, что Владимир Зеленский должен сложить с себя президентские полномочия.

«Сегодня президент Зеленский должен, если у него хотя бы есть капля совести и здравого смысла, сложить с себя полномочия и уйти в отставку», - сказал Кива.

В качестве меры урегулирования конфликта депутат предложил сформировать группу переговорщиков, которые за столом переговоров «смогут остановить войну и сохранить тысячи жизней».

Илья Кива считает, что в противном случае существует опасность потерять Украину.

«Другого пути нет. Только переговоры и только отставка Зеленского дадут возможность стране сохраниться, а значит, и возродиться», - резюмировал депутат.

Ранее Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины. За это решение в четверг 24 февраля проголосовали 300 депутатов.

Президент Украины на фоне российской спецоперации призвал западные страны к финансовой и военной поддержке Украины, закрытию неба, созданию "антипутинской" коалиции и антироссийским санкциям.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь на kp.ru.