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Политика24 февраля 2022 10:02

Глава МИД ФРГ заявила, что санкции против России будут иметь обратное влияние на Германию

Министр сообщила, что Берлин собирается принять ответные меры в защиту порядка в Европе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава МИД ФРГ заявила, что санкции против России будут иметь обратное влияние на Германию

Глава МИД ФРГ заявила, что санкции против России будут иметь обратное влияние на Германию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкционные меры в отношении Москвы в совокупности с падением рынков акций на фоне российской специальной военной операции в Донбасса будут иметь последствия и для Берлина. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отметив при этом, что немецкая сторона собирается принять ответные меры в защиту порядка в Европе.

«Эта война в нашем непосредственном соседнем регионе будет иметь последствия и для нас. Санкции против России, растущие цены, падающие рынки будут иметь обратное влияние на Германию. Мы не искали этой ситуации, но мы не можем и не будем ее избегать», - заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства

Бербок назвал европейский порядок последних десятилетий основой «для жизни в благосостоянии и мире». «Если мы за это не вступимся сейчас, мы заплатим еще более высокую цену», - отметила глава МИД ФРГ.

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением, отметив, что в ответ на обращение лидеров ЛНР и ДНР принял решение о проведении специальной военной операции. Как сообщал сайт kp.ru, Евросоюз выступил с заявлением, призывав Москву немедленно прекратить военную операцию, указав на планы ввести санкции против стратегических секторов российской экономики.