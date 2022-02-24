Глава МИД ФРГ заявила, что санкции против России будут иметь обратное влияние на Германию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкционные меры в отношении Москвы в совокупности с падением рынков акций на фоне российской специальной военной операции в Донбасса будут иметь последствия и для Берлина. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отметив при этом, что немецкая сторона собирается принять ответные меры в защиту порядка в Европе.

«Эта война в нашем непосредственном соседнем регионе будет иметь последствия и для нас. Санкции против России, растущие цены, падающие рынки будут иметь обратное влияние на Германию. Мы не искали этой ситуации, но мы не можем и не будем ее избегать», - заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства

Бербок назвал европейский порядок последних десятилетий основой «для жизни в благосостоянии и мире». «Если мы за это не вступимся сейчас, мы заплатим еще более высокую цену», - отметила глава МИД ФРГ.

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением, отметив, что в ответ на обращение лидеров ЛНР и ДНР принял решение о проведении специальной военной операции. Как сообщал сайт kp.ru, Евросоюз выступил с заявлением, призывав Москву немедленно прекратить военную операцию, указав на планы ввести санкции против стратегических секторов российской экономики.