Экономист Беляев заявил, что курс доллара вернется к 76 рублям в течение недели Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что если больше не будет поступать никакой информации более тревожного характера, курс рубля стабилизируется, вернувшись к значениям 75-76 рублей за доллар в пределах недели.

"Хотя не исключено, что вследствие этих перипетий будут потери, но, на мой взгляд, они составят не больше одного рубля", - отметил он в беседе с изданием Lenta.ru.

По мнению специалиста, в ближайшее время курс будет во многом зависеть именно от геополитической ситуации.

Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР немедленно сказалось на курсе рубля и индексе Мосбиржи. К вечеру 21 февраля волатильность нацвалюты достигла 34%, что выше даже, чем у обвалившейся турецкой лиры. Ещё месяц назад вмененная волатильность рубля составляла 21%, рассказывает "Свободная пресса".

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"Если лежат деньги на депозитах, на сберегательных рублевых счетах, или даже вложены в какие- то финансовые инструменты типа акций и облигаций, лучше погодить и не совершать резких действий. И ждать, что будет", - рассказал он в беседе с сайтом KP.ru