В Кремле назвали цели военной операции на Украине

Песков назвал целями военной операции демилитаризацию и денацификацию Украины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Целью специальной операции России на Донбассе является демилитаризация и денацификация Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг 24 февраля, отвечая на вопросы журналистов.

Песков объяснил, что демилитаризация предполагает нейтрализацию военного потенциала Киева, который за последнее время был «изрядно подрощен» западными странами. Также Песков заявил о необходимости денацификации Украины.

Песков уточнил, что сроки операции по демилитаризации Украины определит президент Российской Федерации Владимир Путин.

Также Дмитрий Песков заявил, что граждане России поддерживают военную операцию на Украине не меньше признания Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Дмитрий Песков сообщил об уверенности Кремля, что реакция финансовой сферы после военной операции на Украине выровняется. Подробности здесь.

О возможности смены режима на Украине в Кремле заявляют, что это должен быть свободный выбор самих украинцев.