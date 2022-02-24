В Молдавии сообщают о 1900 беженцах из Украины за 24 февраля

Молдавия сообщила о почти двух тысячах выехавших из Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг 24 февраля почти две тысячи граждан Украины пересекли границу Молдавии. Об этом сообщила глава МВД Молдавии Ана Ревенко.

«На этот час мы зарегистрировали около 1 900 граждан Украины, которые пресекли границу Молдавии. Это также целые семьи», - сказала Ревенко во время брифинга. Трансляция брифинга велась в социальных сетях ведомства, она доступна здесь.

Ана Ревенко уточнила, что на момент оглашения информации пятеро прибывших из Украины попросили в Молдавии убежища.

Министр отметила, что государственные органы Молдавии работают в режиме ЧП.

В то же время вице-премьер Молдавии Андрей Спыну объявил о закрытии воздушного пространства из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Минтранс организовал оперативный вывоз всех желающих с юга России. Подробности здесь на kp.ru.

В четверг 24 февраля руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о приостановке эвакуации гражданского населения в Россию.

В то же время В офисе Владимира Зеленского сообщили, что запаса продуктов в магазинах Украины хватит на 15-20 дней.