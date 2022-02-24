Все американские дипломаты покинули Украину

Все дипломаты США покинули Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все американские дипломаты покинули территорию Украины. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

- Американские дипломаты проводили ночи в Польше, а рабочие дни во Львове, в Западной Украине, последние несколько дней, — говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что дипломаты покинули страну после начала военной операции на Украине. Планов по возвращению пока нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.