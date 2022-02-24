Украина попросила у Евросоюза экстренную помощь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины обратились к Евросоюзу с просьбой оказать экстренную помощь в связи с проведением Россией специальной военной операции в Донбассе, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

«Украина через Механизм гражданской защиты Евросоюза обратилась за срочной помощью медицинскими средствами. Я призываю членов ЕС немедленно откликнуться с предложениями такой помощи», – написал Ленарчич в своем Twitter.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.