Латвия приостановила выдачу виз россиянам и отозвала посла из РФ для консультаций

Власти Литвы решили приостановить выдачу виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что страна приостановила выдачу виз гражданам России.

- В виду агрессии России в Украине я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями, — написал политик в соцсети Twitter.

Ранее аналогичное решение приняли власти Чехии. Также временно была приостановлена работа генконсульств страны в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.