Путин обсудит с представителями крупного бизнеса экономическую ситуацию после начала спецоперации в Донбассе

президент России Владимир Путин начал встречу с представителями крупного бизнеса Фото: REUTERS

Вечером в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин начал встречу с представителями крупного бизнеса страны, на которой глава государства обсудит с предпринимателями бизнеса экономическую ситуацию после начала спецоперации в Донбассе.

В самом начале он отметил, что эта встреча «проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя мы планировали ее заранее». Путин также сказал, что операция на юго-востоке Украины стала вынужденной мерой, поскольку киевские власти «риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», а все попытки урегулировать ситуацию оказались безуспешными.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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