Минобороны РФ сообщило о возобновлении подачи воды в Крым и разблокировке Северо-Крымского канала

Северо-Крымский канал был перекрыт почти восемь лет Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В четверг, 24 февраля, российские Вооруженные силы разблокировали перекрытый почти восемь лет назад Северо-Крымский канал и восстановили, наконец, подачу воды в Крым. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что с начала спецоперации в результате ударов российских войск удалось вывести из строя в общей сложности 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Кроме того, были сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре турецких ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2», которые принадлежат украинской армии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава республики Крым Сергей Аксенов поручил готовить Северо-Крымский канал к приему воды.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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