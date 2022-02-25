Зеленский назначил себя верховным главнокомандующим Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в стране ставки верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) и назначил себя ее главой.

"Для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами <...> постановляю образовать ставку верховного главнокомандующего", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

Кроме того сообщается, что координатором ставки стал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Таким образом, указ постановляет прекратить деятельность военного кабинета СНБО, его рабочего органа, созданного в феврале 2015 года.

Ранее Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Украинский лидер отметил, что Москва нанесла удары по военной инфраструктуре и погранотрядам незалежной, а во многих украинских городах были слышны взрывы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.