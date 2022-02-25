Меркель назвала операцию на Украине переломным событием в истории Европы

Меркель назвала военную операцию на Украине переломным событием в истории Фото: REUTERS

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые публично высказалась о ситуации на Украине. Политик назвала российскую спецоперацию переломным событием в истории со времен холодной войны.

"Это знаменует собой далеко идущий поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны", - заявила она в беседе с агентством DPA.

Меркель отметила, что "самым решительным образом" осуждает российскую спецоперацию, добавив, что солидарна с украинским народом.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно отмечал, что никто не собирается оккупировать Украину.

"Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена - демилитаризация и денацификация", - заявлял он в беседе с журналистами.

Спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц объяснил, почему Россия выбрала именно такую тактику спецоперации, и что будет с Украиной дальше (подробнее)