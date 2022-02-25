Зеленский предложил Путину начать переговоры о мире

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину начать переговоры о мире.

- Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, — сказал глава государства в своем видеообращении.

Зеленский отметил необходимость переговоров, чтобы остановить гибель людей.

В офисе украинского лидера уже несколько раз предлагали начать диалог о мире.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».