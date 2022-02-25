"Выпускают снаряды по мирным жителям": Украинские ВСУ продолжают бомбить мирные города Донбасса

Публикуем репортаж Александра Коца Фото: Александр КОЦ

Спецкор kp.ru Александр Коц, который сейчас находится в Донбассе, передал последние новости об обстановке в республиках. По его словам, украинские ВСУ продолжают обстреливать города ДНР и ЛНР.

Система залпового огня ВСУ Фото: Александр КОЦ

Публикуем репортаж Александра Коца:

- Весь день я провожу на южном фронте, Волновахское направление. Восемь лет в городе Волноваха возводились фортификационные сооружения, сейчас этот город очень сильно укреплен. И армия ДНР пытается обходить его с разных сторон, при этом по городу не ведутся артиллерийские огни. Известно, что в городе Волноваха "Айдар" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказал всем жителям спуститься в подвалы, а сами заняли позиции огневые в жилых домах и квартирах. И обстреливают армию ДНР.

Украинские ВСУ продолжают продолжают бомбить мирные города Донбасса Фото: Александр КОЦ

В Мариуполе на крышах жилых домов выставлены минометы и противотанковые управляемые ракеты. Сегодня мне удалось побывать в освобожденном селе Николаевка, которое восемь лет удерживали вооруженные силы Украины. Оно находилось рядом с серой зоной. Сейчас этот поселок находится практически во фронтовой зоне, потому что постоянно вокруг идут бои, идут бои между ополчением, между армией ДНР и вооруженными силами Украины. В то время, когда мы там были, поселок подвергся обстрелу ВСУ, сгорел один дом.

Сгоревший дом Фото: Александр КОЦ

Я бы отметил такую деталь, которая мне бросилась в глаза, восемь лет, пока украинцы стояли в этом селе, не было разрушено артиллерией ДНР ни одного жилого дома. То есть, там даже не побиты крыши, вместе с тем как только украинцы оттуда ушли, село заняло ДНР, они тут же (украинцы) обстреляли его из крупнокалиберной артиллерии. Так же подвергаются артиллерийским ударам разные города вдоль линии разграничений. Только мы выехали из Николаевки в город Докучаевск, этот город тоже подвергся артиллерийскому обстрелу. Мы сейчас слышим разрывы в разных концах города, то есть, украинцы, тут никакого шапкозакидательства не должно быть, продолжают сопротивляться, продолжают огрызаться, продолжают бомбить мирные города. Может быть, от безысходности, от беспомощности, но вот они вот выпускают снаряды по мирным жителям.

Местные рады, что, наконец, армия ДНР их освободила Фото: Александр КОЦ

Так же я поговорил с жителями Николаевки, с теми, кого мне удалось найти. Они сидят в подвалах в основном. Они говорят, что пока не понимают, что происходит, но некоторые говорят, что они ждали этого освобождения восемь лет. И что при Украине им жилось очень тяжело. Они при этом не жалуются на тех военнослужащих украинских, которые там были расквартированы, но они рады, что, наконец, армия ДНР их освободила.

Жители Николаевки сидят в подвалах Фото: Александр КОЦ

Дело в том, что восемь лет назад эти люди так же, как и вся республика, голосовали на референдуме за независимость. И оказавшись под оккупацией, они долго ждали, пока снова воссоединятся со своей республикой, со своими родственниками и друзьями, потому что дорога к ним была отрезана. Мы по ней ехали, она напоминает такую трассу из фильма постапокалипсиса: поросшая травой. Заметили на одной из мачт освещения, на одной из опор ЛЭП флаг одного из подразделений «Правого сектора» (террористическая организация, запрещенная в РФ), очевидно, здесь какое-то время были расположены нацистские батальоны.

Флаг одного из подразделений «Правого сектора» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Фото: Александр КОЦ

Я продолжаю следить за ситуацией на фронте прямо с передовой линии.

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