МИД: Россия, ДНР и ЛНР обменялись грамотами о ратификации Договора о дружбе и взаимной помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 25 февраля, Россия, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) обменялись грамотами о ратификации Договора о дружбе и взаимной помощи. Об этом сообщил российский МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил об историческом решении: наша страна признает независимость обеих республик Донбасса. В тот же день глава российского государства подписал два указа о признании ДНР и ЛНР.

Тогда же, вечером, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты для ратификации тексты договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. «Комсомолка» публиковала главные тезисы обоих Договоров.

А уже утром в четверг, 24 февраля,Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.